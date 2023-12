Partnership strategica di Intesa Sanpaolo e BPER Banca con Homepal a Better Place S.p.A.: gli studi coinvolti

Homepal a Better Place S.p.A. - fondata nel 2014 da Andrea Lacalamita, Fabio Marra, Monica Regazzi, Mauro Patrignani e da un gruppo di manager e imprenditori, agenzia immobiliare digitale leader sul mercato italiano, che consente l’incontro diretto di domanda e offerta – ha stretto una partnership strategica e commerciale con Intesa Sanpaolo e BPER Banca (già investitore di Homepal).



L’operazione prevede l’aggregazione delle attività di Homepal con quelle di Intesa Sanpaolo Casa con l’obiettivo di trasformarla in una piattaforma digitale aperta agli operatori del mercato immobiliare.



Intesa Sanpaolo partecipa al capitale di Homepal con una quota del 49%. Il restante capitale è detenuto per il 34% dagli attuali soci di Homepal e per il 17% da BPER Banca. La guida della società è affidata ad Andrea Lacalamita, già Presidente di Homepal. Con la partnership Homepal cambia denominazione in Rexer S.p.A.



Cappelli RCCD ha assistito Homepal e i managers Andrea Lacalamita, Fabio Marra, Monica Regazzi e Mauro Patrignani per tutti gli aspetti M&A dell’operazione con il partner Roberto Cappelli, la counsel Stefania Rossini (in foto), il senior associate Giuseppe Cuminetti, e gli associate Alberta Berruti, Raffaela Tortora e Luca Valente.



Homepal è stata assistita da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici per gli aspetti fiscali con il partner Paolo Ludovici (in foto).



Littler ha assistito Homepal per gli aspetti giusvaloristici con il partner Edgardo Ratti coadiuvato da Elisabetta Rebagliati.



Vitale &Co., con il partner Gaia Mazzalveri e il Vice President Enrico Biano, ha agito per Homepal quale advisor finanziario dell’operazione.