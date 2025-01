Pavia e Ansaldo prosegue nella strategia di attrazione di competenze e talenti: Achille Caliò Marincola entra come nuovo partner

Achille Caliò Marincola

Lo Studio legale internazionale Pavia e Ansaldo annuncia l’ingresso di Achille Caliò Marincola in qualità di Partner a partire da gennaio 2025.

L’Avvocato Caliò Marincola andrà a rafforzare il dipartimento Corporate dello Studio, operando presso la sede di Milano.

Professionista esperto nella consulenza in operazioni di M&A, ristrutturazioni aziendali e diritto societario, Achille Caliò Marincola assiste società nazionali e internazionali, fondi di private equity, start-up e imprenditori su transazioni in diversi settori industriali e dei servizi compresi IT, data centers, industria manufatturiera, rinnovabili, monetica, oil & gas, agro-alimentare. Achille, inoltre, assiste società internazionali in materia di sostenibilità nonché di business e diritti umani ed è co-fondatore e componente di un network europeo di professionisti e accademici attivi nella consulenza e assistenza in materia di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”), impegnato, tra le altre cose, nella redazione di un set di clausole standard per allineare i contratti delle catene di fornitura internazionale alla CSDDD.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto all’Avvocato Caliò Marincola nel nostro team. La sua variegata esperienza nel settore M&A rappresenta un valore aggiunto importante per il rafforzamento del nostro dipartimento Corporate, ampliando le nostre competenze e la nostra offerta. Inoltre, la scelta di investire in un brillante professionista come Achille e la sua decisione di unirsi alla nostra partnership, confermano il forte dinamismo di Pavia e Ansaldo e il suo impegno per il rinnovamento nel rispetto delle nostre radici e dei valori fondanti dello Studio che continuano ad attrarre le migliori professionalità della comunità legale.”, ha dichiarato Stefano Bianchi, Managing Partner di Pavia e Ansaldo.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di Pavia e Ansaldo, uno studio riconosciuto per la sua visione globale e per l’alto livello di competenza dei suoi professionisti. Sono motivato a portare la mia esperienza e a contribuire al continuo successo e alla crescita dello Studio in un momento così dinamico per il mercato internazionale.” – ha affermato Achille Caliò Marincola, Partner di Pavia e Ansaldo.

Con questo ingresso, lo Studio prosegue nella sua strategia di crescita, rafforzando il dipartimento Corporate, un’area strategica per lo studio. Inoltre, l’attenzione all’innovazione e al potenziamento delle competenze dei team rimane al centro del piano di sviluppo di Pavia e Ansaldo, che ambisce a rimanere un punto di riferimento per clienti e colleghi nella prestazione di servizi di assistenza legale di alta qualità, resi sul fondamento di una articolata e sicura expertise nelle varie aree del diritto di impresa.