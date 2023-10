Pavia e Ansaldo, Spada Partners e Lexia nell’ingresso di Berardi in 3Fast

Alberto Bianco, Guido Sazbon, Francesco Dagnino









Lo Studio legale Pavia e Ansaldo, con un team coordinato dal partner Alberto Bianco e formato da Martina Bosi e Flavio Patriarca, ha assistito Berardi Bullonerie S.r.l., portfolio company del fondo HIG Capital, nell’acquisizione di 3Fast S.r.l., primario distributore di sistemi di fissaggio per l’industria.



3Fast, con sede a Bergamo, è specializzata nella fornitura di sistemi di rivettatura, inserti, tappi di sigillatura, con un portafoglio di oltre 3,500 SKUs rivolti a oltre 1,000 clienti industriali basati in nord Italia.



L’operazione rappresenta per Berardi la terza acquisizione completata dall’ingresso nel suo capitale, con una partecipazione di controllo, del fondo HIG e riflette la strategia di Berardi di ampliare, anche attraverso acquisizioni selettive, la gamma di prodotti e servizi offerti ai propri clienti.



L’acquirente è stato altresì assistito da Spada Partners che ha curato la tax due diligence con un team guidato dal partner Guido Sazbon, assistito da Francesco Podagrosi e Gaetano Piazzolla, e la financial due diligence con un team formato dal partner Cristiano Proserpio, assistito da Massimo Fagioli, Giorgio Corti e Maria Falcone, nonchè da Vitale e Associati quale M&A advisor.



I venditori sono stati assistiti, per tutti gli aspetti dell’operazione, dallo studio Lexia con un team composto dal Managing Partner Francesco Dagnino insieme al Counsel Fabio Luongo e gli Associates Stefano Corrà e Andrea Perruzzo.