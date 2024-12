Paybe, conclusa la sperimentazioe in Sandbox

Flowbe, la start-up fondata nel 2021 con l’obiettivo di semplificare lo scambio di dati tra operatori di mercato diversi, annuncia la conclusione del percorso di sperimentazione in sandbox di PayBe, la nuova piattaforma che semplifica le operazioni di pagamento.

Riconosciuta da Banca d’Italia come soluzione innovativa per sostituire gli assegni circolari e gli assegni di traenza, Paybe si differenzia sul mercato per essere la prima piattaforma in grado di automatizzare e programmare i pagamenti, grazie all’utilizzo degli Smart Contracts, basati sui principi della blockchain. Le applicazioni, ad oggi, sono molto vaste al fine di portare benefici non solo alle imprese, ma anche ai privati cittadini nello svolgimento di tutte le operazioni di routine che richiedono controlli e verifiche nei processi di pagamento.

Iniziata nel 2022, la sperimentazione di PayBe si è articolata in tre fasi, per testare dapprima il funzionamento senza alcuna integrazione con i sistemi bancari verificandone i presupposti regolamentari e normativi, passando all’integrazione con i sistemi bancari di pre-produzione e, infine, al test di diverse transazioni di pagamento. Un percorso di evoluzione continua, durante il quale la piattaforma ha assunto la propria funzione di programmazione dei pagamenti in grado di declinare diversi casi d’uso tra cui il bonifico condizionato: operazione a tutela del beneficiario, grazie alla funzione di prova fondi, e del pagatore, grazie allo sblocco dell’operazione solo al verificarsi di condizioni predeterminate certificate dalla validazione di terze parti.

Questo risultato è stato raggiunto grazie al prezioso contributo di cinque primari attori del comparto bancario tra cui, Banco BPM e Banca di Asti con il supporto di Cedacri e l’assistenza legale e regolamentare di LawaL Legal & Tax Advisory.

“Con PayBe vogliamo portare il sistema dei pagamenti digitali al prossimo livello, attraverso una piattaforma che consenta di automatizzare processi di pagamento, in maniera certificata e flessibile” ha dichiarato Emilio Baselice, CEO di Flowbe. “Sfruttando lo straordinario potenziale della Blockchain, PayBe sarà in grado di offrire una soluzione sicura by design per ottimizzare tempi, costi e attività di back office, diventando l’alleato perfetto di consumatori e imprese nelle loro operazioni di routine”.