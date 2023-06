Pedersoli con Lagfin nell'emissione del suo nuovo exchangeable bond ed il contestuale riacquisto del precedente bond da 330 milioni di euro









Lagfin S.C.A., Campari Group Holding Company, ha concluso con successo, attraverso la propria branch italiana, il collocamento di Euro 536,4 milioni di nuove obbligazioni senior unsecured equity-linked, con interesse annuo del 3,5%, ed il contestuale riacquisto di nominali Euro 327,4 milioni delle precedenti obbligazioni equity-linked con scadenza 2025.



Le nuove obbligazioni, con scadenza al 2028, potranno essere scambiate in azioni ordinarie di Davide Campari-Milano N.V. e sono state ammesse alle negoziazioni sul mercato "Vienna MTF" della Borsa di Vienna. I proventi della nuova emissione sono destinati a finanziare il riacquisto delle precedenti obbligazioni, nonché a sostenere le attività della società.



Pedersoli ha assistito Lagfin, in qualità di lead counsel, con un team guidato dagli equity partner Prof. Eugenio Barcellona e Marcello Magro, e composto dal junior partner Leonardo Bonfanti, dagli associate Carlo Ranotti e Riccardo Monge e dai trainee Antonio Nisi e Giulia Ambrosiani.



I profili di diritto lussemburghese sono stati curati da Luther S.A., con un team composto dal partner Bob Scharfe, dalla senior associate Marion Lanne, dal managing associate Georgios Patsinaridis e dagli associate Rafaella Gavrielidou e Yassine Bouzetit, mentre i legali di Wolf Theiss, con un team composto dal partner Claus Schneider e dalla counsel Nevena Skocic hanno curato gli aspetti di diritto austriaco relativi al listing del nuovo Bond sul mercato "Vienna MTF" della Borsa di Vienna.



I profili tax dell'operazione sono stati curati dallo Studio Biscozzi Nobili Piazza, con un team composto dai partner Andrea Spinzi e Massimo Foschi.



BNP Paribas e Crédit Agricole CIB hanno agito in qualità di structuring global coordinators nell'offerta delle nuove obbligazioni; BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., Société Générale e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners dell'offerta delle nuove obbligazioni e di joint dealer managers nel contestuale riacquisto delle obbligazioni con scadenza 2025.



Linklaters ha assistito le banche con un team composto dal partner Ugo Orsini e dalla managing associate Laura Le Masurier, dell'ufficio di Milano, e dal partner Ben Dulieu e dalla trainee Francesca Nash, dall'ufficio di Londra. Linklaters ha anche assistito il trustee con un team di Londra composto dal partner Neil Pallender, dal managing associate James Pearce e dall'associate Sarah Whittaker.