PedersoliGattai advisor legale della famiglia Belloni nell’acquisizione di Antica Gelateria Matteo

Duccio Regol, Edoardo Pistone

La famiglia Belloni - nello specifico Francesco Belloni e Antonio Belloni – ha concluso l’operazione di investimento che l’ha condotta all’acquisizione di una quota significativa nel capitale dell’Antica Gelateria Matteo, storico laboratorio artigianale di produzione di gelati alla frutta di alta qualità e dell’ormai iconico brand “fruttini-gelato”, che ha chiuso il 2024 con un fatturato vicino ai 2 milioni.

L’ingresso nella società della famiglia Belloni ha l’obiettivo di potenziare e ampliare lo sviluppo dell’Antica Gelateria Matteo, intraprendendo un percorso di crescita a livello nazionale ed internazionale. La società lavorerà per rafforzare il branding, consolidare la distribuzione italiana, ed aggiungere negozi diretti in località strategiche, con l’impegno di mantenere inalterate qualità, naturalezza e preparazione artigianale dei prodotti. In parallelo, si accelererà la penetrazione dei mercati internazionali cominciando da ristoranti e punti vendita di alta gamma.

PedersoliGattai ha assistito la famiglia Belloni con un team coordinato dal partner Duccio Regoli e composto dal senior associate Edoardo Pistone e dall’associate Ilaria Vizzardi.

La famiglia Santoprete/Napoli – discendenza titolare dell’Antica Gelateria Matteo – è stata assistita dall’avv. Paolo Marra e dal dott. Cristiano Maldera.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati curati dal Notaio Dario Cortucci e dal dott. Fabio Cattaneo dello studio notarile CN Notai Associati - Cortucci Nardi.