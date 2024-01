Pedersoligattai con Campari Group nella raccolta di 1,2 miliardi per finanziare l’acquisizione di Courvoisier

Eugenio Barcellona, Marcello Magro, Massimo Foschi, Cheri De Luca, Laura Le Masurier

Campari Group ha completato con successo l’operazione di aumento di capitale attraverso il collocamento di nuove azioni ordinarie per un controvalore di circa 650 milioni, con offerta tramite bookbuilding accelerato, e l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile «senior unsecured» con scadenza nel 2029 per ulteriori 550 milioni. I proventi netti dell’offerta combinata saranno utilizzati per finanziare in parte l’acquisizione di Courvoisier.

Il regolamento e la consegna delle azioni ordinarie di nuova emissione è prevista per il 12 gennaio 2024 mentre il regolamento e la consegna delle obbligazioni convertibili è prevista per il 17 gennaio 2024.

PedersoliGattai ha agito in qualità di lead counsel dell’operazione con un team composto dai partner Prof. Eugenio Barcellona e Marcello Magro, dal junior partner Leonardo Bonfanti, dal senior associate Federico Tallia e dagli associate Carlo Ranotti, Stefano Piccoli, Giulia Ambrosiani e Antonio Nisi.

Tra i consulenti legali di Campari nel team cross-border, Houthoff ha agito per gli aspetti di diritto olandese e Cravath, Swaine & Moore per gli aspetti di diritto U.S.

Biscozzi Nobili Piazza ha agito in qualità di advisor fiscale di Campari con un team composto dai partner Massimo Foschi e Andrea Spinzi.

Linklaters ha assistito i joint global coordinator e joint bookrunner con un team multigiurisdizionale composto dai partner Ben Dulieu, Ugo Orsini, Alexander Harmse e Yaroslav Alekseyev, dalla counsel Cheri De Luca, dai managing associate Laura Le Masurier, Francesco Eugenio Pasello e Xu Wang, dall'associate Akrit Anand e dalla trainee Alessia Intonti.