PedersoliGattai nella creazione del polo di Wealth Management del Gruppo BPER

Edoardo Barretta, Piero Albertario, Andrea Calvi, Alberto Prade

PedersoliGattai ha assistito Bper Banca S.p.A nella creazione del polo di “Wealth Management” del Gruppo BPER.

Il progetto è stato realizzato mediante la fusione per incorporazione di Optima S.p.A. SIM in Banca Cesare Ponti S.p.A. (perfezionata in data 13 novembre 2023) e il successivo conferimento a favore di quest’ultima, da parte di BPER, del proprio ramo d’azienda “Private”, perfezionatosi in data 19 febbraio 2024 a seguito dell’approvazione dell’aumento di capitale, a servizio del medesimo, da parte dell’assemblea straordinaria di Banca Cesare Ponti.

PedersoliGattai ha agito con un team composto, per gli aspetti di diritto societario, dal partner Piero Albertario e dall’associate Edoardo Barretta e, relativamente ai profili regolamentari e di vigilanza, dal partner Andrea Calvi e dal senior associate Alberto Prade.