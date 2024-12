PedersoliGattai e PwC TLS nel finanziamento RCF di Generalfinance

Nicola Gaglion, Pierantonio Musso

PedersoliGattai e PwC TLS Avvocati e Commercialisti hanno agito quali legal advisors nell’operazione di rinnovo anticipato – con contestuale estensione della scadenza finale fino a dicembre 2027 ed incremento dell’importo da Euro 173 milioni ad Euro 260 milioni - del contratto di finanziamento a medio lungo termine di tipo “revolving” in essere tra Generalfinance S.p.A. ed un pool di 14 banche composto dagli istituti di Banco BPM S.p.A. (nel ruolo di banca agente e banca finanziatrice), Credit Agricole Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. (in qualità di mandated lead arrangers, bookrunners e banche finanziatrici), e Banca di Credito Cooperativo di Milano – Società Cooperativa, BPER Banca S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco di Desio e della Brianza S.p.A., BdM Banca S.p.A. – Gruppo Mediocredito Centrale, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., Banca Santa Giulia S.p.A. (in qualità di banche finanziatrici), e Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Bank of China Limited – Milan Branch e Banca Centropadana Credito Cooperativo – Società Cooperativa (in qualità di nuove banche finanziatrici aderenti al contratto di finanziamento in occasione del rinnovo).

L’operazione ha visto l’ingresso anche di SACE S.p.A., in qualità di garante.

PedersoliGattai ha assistito il pool di banche finanziatrici con il partner Nicola Gaglione (in foto) e la senior associate Eleonora Banfi.

PwC TLS ha invece assistito Generalfinance S.p.A. nelle negoziazioni con le banche, con un team coordinato dal partner Pierantonio Musso (in foto), coadiuvato dal director Roberto Percoco e dalla manager Assia Andriani.