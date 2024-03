PedersoliGattai con KYIP Capital nell’acquisizione del Gruppo Volta

Lorenzo Fabbrini, Roberto Garrone, Massimo Trimboli Raguseo e Nathalie Brazzelli

PedersoliGattai ha assistito KYIP Capital SGR S.p.A., in nome e per conto del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso denominato “KYIP Investment Fund”, nell’acquisizione di Istituto Volta S.r.l., uno dei principali player nel mercato italiano della formazione professionale.

Fondata nel 2010 dalla famiglia Tittozzi, Istituto Volta opera su scala nazionale tramite le sue sedi di Milano, Roma, Napoli e Bari, e offre ai propri studenti soluzioni one-stop-shop che includono training & testing center, erogazione di certificati e placement aziendale. Tramite i suoi 3 brand (Istituto Volta, Formamente e Pianeta Studio), Volta offre un’ampia gamma di corsi, prevalentemente nel mondo IT ed Healthcare (ca. 60% del fatturato) oltre a corsi tecnici di specializzazione accreditati da differenti Regioni Italiane

Volta rappresenta la piattaforma iniziale che KYIP intende sviluppare nel mondo della formazione professionale; quest’ultima è un’industria ancora estremamente frammentata e con significativi margini di miglioramento. KYIP prevede pertanto una crescita della piattaforma Volta sia per linee interne - anche grazie ad un importante rafforzamento dell’offerta didattica - sia per linee esterne, tramite acquisizioni di business complementari anche per il tramite di accordi con associazioni di categoria e distretti industriali.

Gli studi legali e gli advisor coinvolti

PedersoliGattai ha assistito KYIP con un team corporate composto dal Partner Lorenzo Fabbrini, dal Senior Associate Roberto Garrone e dall’Associate Angela Russo e con un team finance composto dal Partner Gian Luca Coggiola e dall’Associate Enrico Fontanini. I profili di due diligence sono stati seguiti dal Senior Associate Matteo Bortolotti e dall’Associate Ludovica Cimini.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito il fondo KYIP, per gli aspetti di tax structuring dell’acquisizione, con un team guidato dalla Partner Nathalie Brazzelli, coadiuvato dall’Associate Partner Filippo Jurina e dall’Associate Andrea Batani.

Per gli aspetti relativi alla due diligence finanziaria da Deloitte Financial Advisory con un team guidato dal Partner Guido Manzella e per quelli relativi alla due diligence fiscale da Deloitte STS con un team guidato dalla Equity Partner Valentina Santini e dal Partner Andrea Bravo, e da EYParthenon per gli aspetti legati alla due diligence commerciale. Ethica Corporate Finance, con il partner Filippo Salvetti, ha assistito KYIP in qualità di advisor M&A.

PedersoliGattai (con un team dell’ex studio Pedersoli) ha altresì assistito i venditori nel contesto dell’operazione con un team corporate composto dal Partner Alessandro Marena, dal Counsel Massimo Trimboli Raguseo e dal Trainee Amedeo Volpi. Per gli aspetti finanziari i venditori sono stati assistiti da Alantra con un team guidato da Marcello Rizzo.