PedersoliGattai con Route Capital Partners nell’investimento in Demetra Lifecare S.r.l.

Alessandro Dolce, Jacopo Cioffi

Route Capital Partners, investitore italiano indipendente attivo nel settore del private equity con focus su PMI italiane a forte impronta imprenditoriale, e GAPMED, gruppo svizzero operante nel settore della fornitura di servizi e soluzioni tecnologiche nel settore healthcare, hanno perfezionato un’operazione di investimento e di rafforzamento patrimoniale di Demetra Lifecare S.r.l., società già controllata da Route Capital Partners e attiva nel settore della gestione, direttamente e indirettamente, di centri medici, diagnostici, di medicina e chirurgia estetica e poliambulatori, finalizzata alla creazione di un polo sanitario di eccellenza nella regione Lombardia.

L’operazione di buy & build è stata realizzata per il tramite di un aumento di capitale di Demetra Lifecare S.r.l., interamente riservato alla sottoscrizione da parte di Route Capital Partners e del nuovo socio GAPMED (entrambi per il tramite di veicoli dagli stessi controllati) ed è funzionale a supportare il nuovo piano di sviluppo di Demetra Lifecare S.r.l., che prevede l’aggregazione nei prossimi 3 anni di 30 ambulatori medici e strutture sanitarie per potenziare la medicina locale nel nord Italia.

PedersoliGattai, con il partner Alessandro Dolce e il senior associate Jacopo Cioffi, ha assistito Route Capital Partners nella strutturazione dell’operazione e in relazione a tutti gli aspetti contrattuali e societari connessi all’operazione di investimento in Demetra Lifecare S.r.l..

GAPMED è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale Chindamo, con il name partner Domenico Chindamo.