Il convegno ADU si terrà il prossimo 16 giugno dalle 10,30 alle 13,00 a Pescara









ADU Pescara – Associazione Difensori d'Ufficio – presenta il convegno dal titolo " PILLOLE PER SOPRAVVIVERE ALLA RIFORMA CARTABIA ".



Durante l'evento si discuterà delle indagini preliminari, del t ermine di riflessione del Pubblico Ministero e dei reati diventati procedibili a querela. Si affronterà quindi il tema dell'archiviazione, del diritto all'oblio e dei programmi di giustizia riparativa. Si farà infine un focus sulle misure sostitutive della pena: la semilibertà, la detenzione domiciliare, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria.



presso l'Aula Alessandrini del Tribunale di Pescara, in Via Antonio Lo Feudo n. 1.



Il Convegno è stato accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con n. 2 crediti formativi in materia di diritto processuale penale.



L'iscrizione all'evento è possibile tramite il portale Riconosco per gli Avvocati del foro di Pescara ovvero inviando un'email a adupescara@libero.it per gli Avvocati di altri fori.



