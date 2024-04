Pioneer Point Partners LLP acquista SIMET Soluzioni Energetiche S.r.l: GOP e CDR gli studi coinvolti

Garrone Luigi, Rovelli Dario, Cattaneo Aldo, Chiari Omar

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito il fondo Pioneer Point Partners LLP nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di SIMET Soluzioni Energetiche S.r.l., società attiva nel settore dell’illuminazione pubblica e dell’efficientamento energetico.

GOP ha agito con un team interdisciplinare guidato dal partner Fabio Ilacqua (responsabile dell’ufficio di New York ed esperto in operazioni cross-border) e composto, per gli aspetti corporate/M&A, dal counsel Luigi Garrone Maraghini, dal senior associate Dario Rovelli (dell’ufficio di New York) e dall’associate Gaia Pisani, nonché, per gli aspetti di diritto amministrativo, dal partner Fabio Baglivo e dagli associate Alessandro Pracilio e Marta Bartoletti.

La venditrice, Enercom Energia S.r.l. del Gruppo Enercom, primaria realtà imprenditoriale operante nell’ambito del settore energetico, è stata assistita dallo studio CDR Tax & Legal, con un team interdisciplinare guidato dal senior partner Aldo Cattaneo e composto, per gli aspetti corporate/M&A, dallo stesso Aldo Cattaneo, dal senior partner Omar Chiari e dalla manager Benedetta Fiorini, nonché per gli aspetti fiscali e societari dalla partner Elisabetta Dall’Olio e dalla senior manger Sara Morandina.