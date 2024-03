Pirola Pennuto Zei & Associati con Movianto international b.v. nell’acquisizione di XCM Healthcare s.r.l.

Paolo Consales, Massimiliano Iaione

Movianto International B.V., società del Gruppo Walden, primaria multinazionale europea operante nei settori della logistica e del trasporto di farmaci, dispositivi medici e cosmetici, ha acquisito la maggioranza di XCM Healthcare S.r.l. insieme alla società controllata al 100% Unitex S.r.l.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito l’acquirente per la parte legale con un team multidisciplinare guidato dal partner Paolo Consales e composto dal senior associate Fabrizio Mollica, dagli associate Angelo D'Alena e Marta Terziani per gli aspetti societari e di M&A, le attività di due diligence e la redazione e negoziazione dei documenti contrattuali. Lo Studio si è anche occupato della due diligence in materia di privacy, IT e IP con il senior associate Francesco Carrara e l’associate Federica Lamoratta, della due diligence regolamentare con l'associate partner Ermanno Vaglio e delle questioni antitrust con il counsel Cora Steinringer.

Per l’assistenza fiscale, Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito con un team guidato dal partner Monica Valentino e composto dall’associate partner Luca Palma e dal senior associate Antonio Longobardi. Per gli aspetti giuslavoristici, lo Studio si è avvalso di un team composto dal partner Maria Clelia Chinappi e dal senior associate Andrea Sitra. La due diligence payroll è stata svolta dal senior associate Stefano Sestili, sotto la guida del partner Carlo Dori.

Carmin Finance, con Chirstophe Pothier, ha prestato all’acquirente i servizi di consulenza finanziaria e strategica.

Il venditore, Farmacia S. Caterina S.r.l., è stato assistito, per gli aspetti legali, da Iaione & Partners - Studio Legale, con il naming partner Massimiliano Iaione e l’associate Elisabetta Borgi e per gli aspetti fiscali da Falco & Associati, con il partner Alessandro Falco.

Banca Investis ha agito in qualità di advisor finanziario del venditore con l’Associate Yefa Obeng e la junior analist Naomi Cirelli.

L’Amministratore Delegato di XCM e Unitex, Gaetano Colella, che avrà il compito di guidare il gruppo in Italia, è stato assistito, per gli aspetti giuslavoristici, dallo Studio Legale Parlato, con il naming partner Giorgio Parlato che ha seguito anche gli aspetti giuslavoristici dell’operazione per il venditore.

Il notaio Benedetto Giusti si è occupato delle questioni notarili.