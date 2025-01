Polizza assicurativa decennale postuma: assicurazione contro i danni per conto di chi spetta

Contratto di assicurazione - Polizza assicurativa decennale postuma ex art. 4 D.Lgs. n. 122/2005 - Natura - Assicurazione contro i danni per conto di chi spetta - Conseguenze

In tema di contratto di assicurazione, la polizza assicurativa decennale “postuma” ex art. 4 D. Lgs. n. 122/2005 (che il costruttore di un immobile da costruire ha l’obbligo di stipulare a beneficio dell’acquirente o promissario acquirente per coprire i danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell’art. 1669 c...