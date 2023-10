Poppi (Morri Rossetti) conclude l’incarico giudiziario in Servizi Fiduciari

Massimiliano Poppi









È giunto a termine il controllo giudiziario sulla cooperativa Servizi Fiduciari (Gruppo Sicuritalia), disposto alla fine dello scorso mese di giugno dal GIP presso il Tribunale di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica, dove l’Autorità Giudiziaria aveva nominato Amministratore Giudiziario il Dott. Massimiliano Poppi.



Il Gruppo Sicuritalia risulta il primo operatore nazionale nel settore della sicurezza e la sola Servizi Fiduciari occupa oltre 6.700 lavoratori. Nel corso dell’incarico - che vista la rilevanza dell’operatore si è rivelato di particolare complessità - è stato necessario interloquire con il Ministero del Lavoro, con le principali Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e con il team di Consulenti nominati dal Gruppo Sicuritalia, appartenenti a Firm di primario standing.



Grazie al continuo confronto tra la Società, i suoi Consulenti e la Procedura, sotto il costante controllo dell’Autorità Giudiziaria, in poco più di tre mesi sono stati affrontati temi di notevole rilevanza. In particolare, a seguito dell’intervento dell’amministrazione giudiziaria e nell’ambito di un più ampio piano di riorganizzazione, l’azienda di Servizi Fiduciari sarà ceduta ad altra società del Gruppo Sicuritalia e saranno riconosciuti incrementi retributivi in favore dei lavoratori per oltre il 30% nell’arco del prossimo triennio, con un investimento previsto per il Gruppo da oltre 100 milioni di euro.

Nello svolgimento dell’incarico, il Dott. Massimiliano Poppi è stato coadiuvato da tutto il suo Team Restructuring, che si è avvalso internamente di altri Dipartimenti di Studio: il Team di Diritto Penale dell’Economia e dell’Impresa ha curato l’esame degli aspetti connessi alla normativa 231 e il Team di Contenzioso Tributario ha analizzato i profili fiscali connessi alla cooperativa. Per quanto riguarda gli aspetti di Diritto del Lavoro, l’Amministratore Giudiziario è stato assistito dall’Avv. Adelio Riva, dello studio BattistiOtto di Milano.