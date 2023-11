Poppi (Morri Rossetti) nominato Amministratore Giudiziario di Battistolli Servizi Integrati S.r.l.

Il Dott. Massimiliano Poppi, in seguito all’applicazione del controllo giudiziario su Battistolli Servizi Integrati S.r.l. (BSI) disposto dalla Procura della Repubblica di Milano, in persona del Sost. Procuratore Dott. Paolo Storari, è stato nominato Amministratore Giudiziario della società.



Secondo l’incarico conferito, il Dott. Poppi – Partner dello studio Morri Rossetti – si occuperà di controllare il rispetto delle norme e delle condizioni dei lavoratori, adottando le misure più adeguate al caso specifico. L’intervento della Procura ha in particolare come oggetto i livelli retributivi dei lavoratori.



Battistolli Servizi Integrati opera nel settore dei servizi fiduciari occupando circa 1.200 lavoratori tra nord, centro e sud Italia. La società fa parte del Gruppo Battistolli, rilevante player in Italia in particolare nell’ambito della sicurezza e del trasporto valori.



Questa nomina segue il recente incarico – concluso positivamente – come Amministratore Giudiziario della cooperativa Servizi Fiduciari, per la quale la Procura ha svolto un analogo intervento.