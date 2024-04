Portolano cavallo annuncia la nomina a partner di Alessandro Tanno

Alessandro Tanno

Portolano Cavallo, studio legale full-service leader nei settori Life Sciences Healthcare e Digital-Media-Tech, annuncia la nomina a partner di Alessandro Tanno, che continuerà a guidare l’area Banking e Finance. Tanno è il primo partner nominato nel 2024 e il ventunesimo dello Studio, che oggi conta 60 professionisti.

Alessandro Tanno, entrato a far parte di Portolano Cavallo nel 2023 come of counsel, ha maturato un’esperienza di oltre 16 anni in ambito bancario e finanziario assistendo banche, fondi di private debt, società e fondi di private equity nel contesto di complesse operazioni domestiche e cross-border di leverage e acquisition finance, finanziamenti corporate, debt capital market e finanza strutturata.

Ha inoltre maturato un ampio track record in progetti di open innovation, digital transformation e fintech, così come operazioni di venture capital e venture debt.

“Siamo lieti di dare il benvenuto come partner ad Alessandro – commenta Manuela Cavallo, partner di Portolano Cavallo–. La nomina è parte del nostro piano di espansione nell’assistenza a fondi di private equity: con Alessandro completiamo la nostra capacità nelle operazioni di leveraged buyout, dopo le nomine nel 2023 dei soci Andrea Gritti e Gianpaolo Scandone, focalizzati invece nell’assistenza agli sponsor negli aspetti transactional.”

“Il nostro progetto di crescita nel private equity unisce una offerta full-service di grande qualità ad una consolidata leadership nei settori Life Sciences-Healthcare e Digital-Media-Tech – ha dichiarato Alessandro Tanno –. Si tratta di un’offerta senz’altro unica in Italia per i fondi di private equity interessati a questi settori, e per me rappresenta un’occasione senza pari di far parte di un gruppo di cui condivido valori e ambizioni.”