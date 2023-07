Praticanti avvocati per la Banca d'Italia di Marina Crisafi

Bankitalia cerca praticanti avvocati. L'opportunità di svolgere la pratica forense presso il servizio consulenza legale dell'istituto è data ai vincitori di una selezione per titoli e colloquio. Le domande vanno inviate entro il 4 settembre 2023.



Pratica forense 2023 presso Bankitalia, i requisiti

L'avviso della selezione per 3 posti per lo svolgimento della pratica forense e la relativa domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.bancaditalia.it.

Tra i requisiti per l'accesso, occorre...