Processo telematico, dal 30 settembre deposito “più smart e veloce”

Dal 30 settembre entrano in vigore le nuove regole tecniche per il processo telematico, pubblicate il 7 agosto scorso sul Portale del Ministero: saranno efficaci in tutti gli uffici giudiziari. Il deposito diventa “più smart e veloce”. Via Arenula ricapitola le regole di quello che viene definito “un ulteriore passo in avanti nell’ottica di rafforzamento del processo di digitalizzazione della giustizia”, che si sta realizzando attraverso gli investimenti del Ministero, con il supporto dei fondi destinati...

