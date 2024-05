Progressio SGR investe in Officine San Giacomo. Tutti i professionisti coinvolti

Progressio SGR, attraverso il fondo di private equity Progressio Investimenti IV, ha finalizzato l’acquisizione del 100% del capitale di Officine San Giacomo, società veneta

attiva nello sviluppo e produzione di presse meccaniche, nell’ambito di un’operazione di management buy-in che ha visto l’investimento, al fianco del Fondo, di alcuni manager che entreranno in società per ricoprire posizioni apicali.

Russo De Rosa Associati ha assistito Progressio in tutti i profili legali e fiscali dell’operazione con un gruppo di lavoro trasversale. In particolare, Andrea De Panfilis (in foto), Valentina Colonna, Valentina Turato, Alessio Borghini e Andrea Bertani hanno seguito la negoziazione dei documenti contrattuali e la due diligence legale; Federica Paiella (in foto), Alessia Della Vedova e Pamela Roversi hanno seguito le tematiche di struttura dell’operazione e la due diligence fiscale; Alessandro Manico (in foto) e Alessandro Cigolla hanno assistito la negoziazione del contratto di finanziamento e dei documenti ad esso ancillari. Il team di Russo De Rosa ha anche assistito Progressio nella strutturazione del nuovo piano di incentivazione a beneficio dei nuovi manager investitori.

Lawes Avvocati ha assistito i venditori per la gestione di tutti gli aspetti legali dell’operazione e la negoziazione dei relativi contratti, con un team composto dai soci fondatori Paolo Marra (in foto) e Enzo Aldo Tino e dagli associates Fabio Orefice e Antonio Marra.

L’acquisizione è stata finanziata da Gruppo Cassa Centrale Banca, assistito da Eversheds Sutherland, con Pasquale Bifulco (in foto) e Alessandro Ciarmiello.