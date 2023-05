Puccio Penalisti Associati, Regi nuova Of Counsel









Continua il costante percorso di crescita di Puccio Penalisti Associati, che ha annunciato l'ingresso di Annalisa Regi, con il ruolo di of counsel.



Regi vanta un'esperienza ultradecennale nell'ambito del diritto penale dell'impresa e dell'economia, maturata partecipando ad alcuni dei più rilevanti processi del settore e prestando consulenza a imprese, italiane e internazionali, anche quotate, leader nei più svariati settori.



Si è formata presso lo Studio Accinni & Associati, per poi fondare lo Studio Jannuzzi&Regi, attivo fino al 2022.



Ha una specifica competenza in materia di insider trading, market abuse, reati fallimentari, societari, tributari, cybercrime e tutela penale in materia di protezione dei dati personali.



Ha, altresì, una considerevole expertise in corporate investigation e corporate compliance, con un focus particolare in ambito 231, anticorruzione, antiriciclaggio e whistleblowing.



Andrea Puccio, Founding Partner di Puccio Penalisti Associati, ha dichiarato: "Siamo felici e orgogliosi di avere Annalisa a bordo. Il suo ingresso è perfettamente in linea con il nostro progetto di crescita, nato nel 2017, che intendiamo sostenere e sviluppare anche nei prossimi anni, sia per consolidare e migliorare il team, sia per garantire una sempre più qualificata competenza e specializzazione ai nostri clienti, nelle diverse aree del white-collar crime".