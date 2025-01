PwC e PwC TLS legal e financial advisor di Mirtillo Rosso Family Hotel nella sottoscrizione di un contratto di management con Gruppo Minor Hotels (NH Collection)

Riccardo Lonardi

Mirtillo Rosso Family Hotel, struttura ricettiva di lusso di proprietà della famiglia Ponti localizzata ad Alagna Valsesia (VC) ai piedi del Monte Rosa, entra così nel circuito di Minor Hotels sotto il marchio NH Collection.

PwC ha affiancato Mirtillo Rosso Family Hotel nella sottoscrizione del contratto di management con Gruppo Minor Hotels per la definizione del riassetto gestionale della struttura.

Nel dettaglio, PwC ha assunto il ruolo di financial advisor per gli aspetti finanziari e commerciali dell’accordo con un team di PwC Advisory composto da Antonio Martino, Dario Ferraina, e Christopher Haug.

PwC TLS ha supportato Mirtillo Rosso Family Hotel per gli aspetti legali con un team composto da Riccardo Lonardi (in foto), Sabrina De Salvo e Giulia Picasso. La sede di Novara di PwC TLS, coordinata da Chiara Grechi, ha affiancato la famiglia Ponti e fornito supporto per integrare le varie competenze del network PwC coinvolte.