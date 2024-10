PwC TLS con Acqua Sant’Anna nell’acquisizione della francese La Compagnie des Pyrénées (“LCDP”), titolare del marchio Eau Neuve

Alberto Gallarati

Acqua Sant’Anna S.p.A., azienda italiana leader nel mercato delle acque minerali con il marchio Sant’Anna, ha annunciato l’acquisizione della francese La Compagnie des Pyrénées (“LCDP”), società leader nella produzione di acqua minerale sostenibile e titolare del marchio Eau Neuve.

L’acquisto dell’attività rappresenta un investimento strategico per Acqua Sant’Anna, mirato a rafforzare la sua posizione a livello internazionale e ampliare l’offerta di prodotti premium nel segmento delle acque minerali.

PwC TLS ha assistito Acqua Sant’Anna per gli aspetti legali relativi al contratto di acquisizione e alla due diligence con un team composto da Alberto Gallarati, Greta Guazzotti e Margherita Petey e supportato, per gli aspetti di diritto francese, da PwC Société d’Avocats, con Isabelle de La Gorce e Youlia Haidous. PwC TLS ha altresì assistito Acqua Sant’Anna per gli aspetti di due diligence fiscale con Alessio Rolando e Paolo Sommi, supportati da PwC Société d’Avocats con un team guidato da Nicolas Arfel.

La due diligence finanziaria è stata curata da PwC Business Services S.r.l. con un team composto da Giorgio Falcione e Maurizio Favaro.