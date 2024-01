PwC TLS e LABS Corporate Finance con famiglia Tempestini nell’operazione di cessione di un pacchetto di minoranza a SICI SGR SpA

Camilla Nordera, Francesca Bignami

Sviluppo Imprese Centro Italia SGR (SICI), fondo di private equity italiano focalizzato interamente in investimenti in realtà del centro Italia con grande potenziale di crescita e operanti in settori strategici, ha acquisito una partecipazione di minoranza in Tempestini S.p.A., azienda attiva nella produzione di salse, sughi e piatti pronti di proprietà della Famiglia Tempestini.La famiglia Tempestini, attraverso la holding HGT S.r.l., e Tempestini S.p.A. sono state assistite da LABS Corporate Finance in qualità di Advisor Finanziario con un team composto dal Partner Augusto Lippi con Elena Giacomelli e Edoardo Gariglio, e da PwC TLS in qualità di Advisor Legali, con un team guidato dalla Partner Francesca Bignami (in foto), la Director Camilla Nordera (in foto) e la Manager Francesca Nunziati.

Il dott. Pier Luigi Brogi, in qualità di Partner dello studio BGSM & Partners, si è occupato degli aspetti fiscali e EY S.p.A., con i team dei Partner Lapo Ercoli e Cristiano Margheri, si sono occupati degli aspetti contabili e fiscali dell’operazione.