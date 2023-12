PwC TLS con Gianni & Origoni e ADVANT Nctm nell’accordo volto ad acquisire la maggioranza di Eagleprojects S.p.A. da parte di Palladio Holding S.p.A.

Ernesto Apuzzo, Gabriella Covino, Pietro Zanoni

Palladio Holding S.p.A. – holding di partecipazioni indipendente con capitale permanente attiva da più di 40 anni in Italia nel campo degli investimenti di private equity – ha sottoscritto un accordo per entrare nel capitale sociale di Eagleprojects S.p.A. con una quota di maggioranza.



Eagleprojects S.p.A. è una società italiana che opera nel settore dei servizi di ingegneria per infrastrutture ed è divenuta, negli ultimi anni, leader di mercato nella progettazione di reti di telecomunicazione offrendo servizi end-to end che vanno dalla progettazione, alla direzione lavori, allo sviluppo di software a supporto delle attività di ingegneria.



I soci di Eagleprojects S.p.A. sono stati assistiti da PwC TLS con un team guidato dagli avvocati Ernesto Apuzzo (Partner) e Riccardo Lonardi (Director) e composto da Giulia Picasso, Giacomo Caudana e Filippo Piana per gli aspetti legali e societari e da Luigi Nascimbene (Director) e Marina Maccagno per gli aspetti golden power.



REL-Y S.r.l., socio di minoranza di Eagleprojects S.p.A. è stato assistito da Gianni & Origoni con un team guidato dall’avvocato Gabriella Covino (Partner) e composto dagli avvocati Donato Romano (Partner) e Hilde Arcovito (Associate).



Palladio Holding S.p.A. è stata assistita da ADVANT Nctm con un team guidato dagli avvocati Pietro Zanoni e Alessia Trevisan con Linda Lorenzon per tutti gli aspetti legali e societari e da Francesco Mazzocchi e Glenda Legnani per gli aspetti golden power.



TCFCT Studio Associato con il Dott. Filippo Tonolo ha assistito i venditori per i profili fiscali.



Lincoln International S.r.l. ha svolto il ruolo di advisor finanziario con Filippo Lardera e Riccardo Bariola Bon.