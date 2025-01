PwC TLS con il socio di First Class nella cessione a Casta Diva Group

Riccardo Lonardi

PwC TLS ha assistito il socio di First Class S.r.l., una delle più prestigiose agenzie di eventi attive nel campo dei congressi medici in Italia, nella cessione del 100% a Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, per il tramite della controllata Nautilus 5 S.r.l..

Il socio di First Class S.r.l. è stato assistito da PwC TLS con un team composto, per i profili negoziali e fiscali, dal director Marco Messina, dal manager Ilario Azzollini e dal senior associate Francesco Pilato, coordinati dal partner Simone Marchiò, e per tutti i profili legali dal director Riccardo Lonardi, dal manager Giulia Picasso, dal manager Samuele Spalletti e dal senior associate Andrea Feroldi, coordinati dal partner Cristina Cengia.