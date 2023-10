PwC TLS nella prima operazione di cartolarizzazione di crediti deteriorati di Next Generation Collection

Cristian Sgaramella, Partner PwC TLS e Roberto Percoco, Director PwC TLS









Next Generation Collection, società esperta nella gestione e recupero di crediti deteriorati, ha annunciato il perfezionamento della sua prima operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti non-performing.



Nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione, un primario intermediario finanziario italiano, ha ceduto al veicolo di cartolarizzazione SPV PROJECT 2301 S.r.l. un portafoglio di crediti non performing per un gross book value complessivo pari a circa 450 milioni di Euro.



L’operazione rappresenta per Next Generation Collection il primo passo verso il potenziamento del proprio ruolo quale operatore per il settore, ed è stata perfezionata con il supporto di Zenith Service, al quale sono stati affidati il ruolo di master servicer, corporate servicer provider e calculation agent dell’operazione mentre Banca del Fucino ha ricoperto i ruoli di account bank e paying agent.



PwC TLS ha assistito Next Generation Collection, con il team di Structured Finance & Portfolio Transaction, guidato dal Partner Cristian Sgaramella, composto dal Director Roberto Percoco, dalla Senior Associate Valeria Saponaro e dall’Associate Adele Zuliani.