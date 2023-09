PwC TLS si rafforza ulteriormente con l'ingresso della Partner Francesca Bignami

Francesca Bignami









PwC TLS si rafforza ulteriormente con l'ingresso della Partner Francesca Bignami, che assume la responsabilità del team legale della sede di Firenze.



Con l'ingresso di Francesca continua la strategia di PwC TLS volta a rafforzare le sedi locali, per offrire alle realtà del territorio i servizi integrati di PwC TLS uniti a una sempre più profonda conoscenza del mercato al fine di costituire un punto di riferimento multidisciplinare integrato di consulenza.



Francesca Bignami: "Sono felice di potermi unire ad un team solido e numeroso in una realtà affermata e innovativa come PwC TLS con molteplici competenze in ogni settore, che consentono così ai Clienti, attraverso un unico interlocutore, di trovare le risposte e il supporto in tutte le tematiche legali e fiscali che attengono alla vita di una azienda, unite alla possibilità di sfruttare anche le expertise nei diversi ambiti in cui opera il network PwC".