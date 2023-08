Qual è lo stipendio di un avvocato? Lo studio di N26 confronta il salario degli avvocati in Italia a quello di altri 50 paesi nel mondo

Il Belpaese si colloca al 29° posto della classifica, ma gli avvocati più pagati in UE risiedono in Danimarca, al 7° posto della classifica.









Da sempre considerata tra le più redditizie delle professioni, il mestiere dell'avvocato è molto ambito per l'attrattiva esercitata dalla toga e dall'atmosfera che si respira nelle aule di tribunale. Per chi vuole intraprendere questa carriera e compiere una scelta consapevole, dunque, è importante anche conoscere il compenso medio potenziale e informarsi al meglio per capire cosa offre il mercato del lavoro.

Dallo studio " Education Price Index "* di N26, realizzato per valutare le implicazioni che accompagnano le decisioni finanziarie nella pianificazione del futuro dei giovani, emerge che lo stipendio annuo lordo medio degli avvocati italiani si aggira attorno ai 47.000€. Nella comparazione con altri 50 paesi a livello globale**, quindi, l'Italia si colloca così al 29° posto della classifica, seguita dalla Spagna – al 30° posto - con un salario che supera di poco i 46.000€ lordi annui. Al 33° e al 35° posto, con rispettivamente 41.000€ e 36.000€, compaiono il Portogallo e la Grecia.

Per quel che concerne il resto dell'Unione Europea, invece, i colleghi francesi e quelli tedeschi risultano essere meglio pagati collocandosi in ordine al 26° posto, con un compenso di 57.000€, e al 21° posto, con ben 70.000€, mentre il Belgio con 89.000€ e l'Austria con 79.000€ occupano l'11° e il 18° posto. È in Danimarca, invece, che risiedono gli avvocati più pagati dell'UE: qui, infatti, percepiscono all'incirca 97.500€ lordi annui, poco più del doppio degli avvocati italiani.

E se a primeggiare nella classifica dei cinquanta paesi analizzati c'è la Svizzera, che offre ai propri avvocati un salario lordo annuo medio di 158.000€, in coda alla graduatoria stilata dall'Education Price Index di N26 troviamo la Russia, l'India e l'Ucraina dove i salari lordi annui corrispondono rispettivamente a 12.800€, 13.300€ e 16.500€.

* i dati ufficiali sulle retribuzioni sono stati raccolti da: BLS (US. Bureau of Labour Statistics) (Stati Uniti), Eurostat (Europa), OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) (altri paesi dell'OCSE), OIL (organizzazione internazionale del lavoro) (altri paesi)

**I paesi sono stati selezionati per la presenza di università rinomate e per la disponibilità di informazioni comparabili sui costi.