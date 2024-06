Raffaele Sansone entra in Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e rafforza l’area Fondi di investimento e servizi finanziari

Raffaele Sansone, Floriana Sarra

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici annuncia l’ingresso del partner Raffaele Sansone, specializzato in diritto dei mercati finanziari, bancario e assicurativo, che guiderà la practice Fondi di investimento e servizi finanziari dello Studio.

Raffaele entra in Studio con un team di tre professionisti, composto da Floriana Sarra, Marco Corda e Edoardo Marino.

“L’ingresso di Raffaele e del suo team consente di consolidare una practice di eccellenza dove lo studio è particolarmente attivo da tempo” - commenta Stefano Valerio, Managing Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici – “Raffaele vanta una consolidata esperienza nel settore del fund formation e della regolamentazione finanziaria sia in ambito bancario che assicurativo. Con l’arrivo di un team come quello guidato da Raffaele, lo Studio potrà ulteriormente ampliare l’offerta di servizi in un settore fortemente sinergico al core business dello Studio e di grande rilevanza strategica”.

Raffaele Sansone, che proviene dallo studio Gianni & Origoni, nel corso della sua carriera si è occupato prevalentemente di diritto dei mercati finanziari, gestione collettiva del risparmio e regolamentazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Raffaele vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a primari gestori e investitori istituzionali del settore del private equity, private debt e venture capital. Ha preso parte ad alcune delle più innovative operazioni nel settore del risparmio gestito - tra cui la costituzione dei primi fondi di private market e club deal dedicati alle reti di private banking e ai family office, l’istituzione delle prime SiS, il lancio di fondi “evergreen” e quotati – e ha contribuito all’implementazione di complesse strutture di investimento sia in Italia che in altre giurisdizioni europee, con particolare focus in Lussemburgo, dove nel 2017 è stato visiting lawyer in un primario studio legale nel dipartimento di asset management e investment funds. Raffaele fornisce inoltre consulenza a soggetti vigilati italiani ed internazionali (tra cui banche, GeFIA, SIM, IP e IMEL) e a società quotate sia in occasione di operazioni straordinarie che con riferimento ai profili regolamentari e ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. È esperto altresì in ambito fintech.