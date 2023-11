RaffaelliSegreti e CDR Tax & Legal advisor nell’acquisizione della maggioranza di Finazzi Osvaldo da parte di Ire-Omba Spa.

Andrea Raffaelli, Guido Rho









Lo Studio Legale RaffaelliSegreti è stato advisor di Ire-Omba SpA, società di Bergamo leader nella produzione di anelli laminati a caldo in tutti i tipi di acciaio, leghe e superleghe per applicazioni industriali nel settore cuscinetti, oil & gas e power generation, nell’acquisizione della maggioranza della Finazzi Osvaldo Srl con sede a Grumello del Monte (Bergamo), assistita da CDR Tax & Legal.



Finazzi Osvaldo è una delle più accreditate aziende del territorio bergamasco nelle lavorazioni meccaniche di precisione e rifinitura per valvole e componenti industriali.



RaffaelliSegreti ha agito con un team guidato dai Partner Andrea Raffaelli e Francesco Fulgoni, con il senior associate Marco Argento e l’associate Marianna Marraffa.



I soci venditori sono stati assistiti da CDR Tax&Legal con un team guidato dal Partner Guido Rho e, lato finance, da Angela Giangreco e Davide Caldara e, lato legal, da Omar Chiari e Benedetta Fiorini.



Nell’operazione CDI Global Italy ha agito in qualità di project leader, negoziatore e advisor finanziario della Ire-Omba SpA con un team guidato dal Partner Sergio Viola.