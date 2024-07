Reato di sottrazione di minore, si realizza quando è ostacolata la responsabilità genitoriale

Famiglia – Reato di sottrazione di minore – Reato permanente - Responsabilità genitoriale compromessa – Interesse del minore – Impedimento minore di frequentare l’altro genitore

Il reato di sottrazione di minore non ha natura istantanea ma permanente. Infatti, la sottrazione o il trattenimento del minore si configura non solo ogni volta che la responsabilità genitoriale venga proibita per un lasso di tempo considerevole, tale da compromettere l’esercizio del diritto da parte dell’altro...