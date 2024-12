L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO E FORME DI TUTELA”.

Il seminario esplora le varie forme di recesso dal rapporto di lavoro, analizzando le procedure e le tutele previste dalla normativa vigente. Verranno approfonditi diversi casi di licenziamento individuale, sia per giustificato motivo oggettivo che soggettivo, con particolare attenzione al licenziamento disciplinare. Si discuteranno le conseguenze di un licenziamento disciplinare non preceduto da contestazione nonché le ulteriori forme di recesso. Sarà inoltre affrontato il tema dell’obbligo di sorveglianza sanitaria alla cessazione del rapporto, come strumento di protezione della salute del dipendente.

L’incontro, cui parteciperanno Avvocati, Professori e Magistrati delle sezioni specializzate, cercherà di fornire strumenti pratici e teorici per il professionista che si trovi a gestire la fase del recesso del rapporto, includendo gli aspetti giudiziari e stragiudiziali e le più rilevanti criticità connesse.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 9 gennaio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione.

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Per informazioni scrivere a: azionelegalegiovani@gmail.com

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA