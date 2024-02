Regione Lombardia: microcredito agli avvocati con 5 anni di partita Iva

Microcredito per gli avvocati con massimo 5 anni di partita Iva. È quanto prevede il bando pubblicato sul sito della regione Lombardia destinato a PMI e lavoratori autonomi con partita Iva individuale non iscritti al Registro delle imprese, al fine di agevolare la promozione dello startup di impresa con il coinvolgimento diretto degli operatori di microcredito convenzionati con la regione.

Chi può partecipare

Possono partecipare, dunque, le PMI regolarmente costituite, iscritte ed attive da massimo 5 anni nel Registro delle imprese, con sede legale e/o operativa in Lombardia, e i lavoratori autonomi, tra cui gli avvocati, con partita Iva individuale che abbiano dichiarato l’inizio attività da massimo 5 anni alla data di presentazione della domanda e con domicilio fiscale in Lombardia.

In cosa consiste l’agevolazione

L’agevolazione, i cui massimali sono stati aggiornati in base alle disposizioni sul microcredito di cui al decreto ministeriale 211/2023, consiste in un finanziamento da parte della regione abbinato a un finanziamento concesso a condizione di mercato da un operatore di microcredito, per sostenere complessivamente il 100% delle spese ammissibili.

L’ammontare massimo del finanziamento regionale e dell’operatore di microcredito è compreso tra un minimo di 15mila euro e un massimo di 75mila euro (che può essere elevato a 100mila qualora il beneficiario sia una società a responsabilità limitata).

Nello specifico: il finanziamento regionale prevede un importo pari al 40% delle spese ammissibili con un minimo di 6mila euro e un massimo di trentamila, con una durata compresa tra 8 e 10 semestri, rimborso a quota capitale costante con rate semestrali a scadenza fissa e a tasso fisso zero; il finanziamento dell’operatore di microcredito, invece, prevede un importo pari al 60% delle spese ammissibili con un minimo di 9.000 euro ed un massimo di 45.000 euro, con una durata compresa tra 8 e 10 semestri, rimborso a rata costante e tasso fisso con TAN al 9%.

Come partecipare

Sia le PMI che i lavoratori autonomi possono presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso un operatore di microcredito convenzionato con la regione, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e servizi a partire dalle ore 10.30 del 15 gennaio 2024.

Per informazioni sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e sull’istruttoria si può scrivere a microcredito@finlombarda.it; mentre per le informazioni sulle fasi successive alla concessione dell’agevolazione scrivere a infopratica_microcredito@finlombarda.it.

Per assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma scrivere ad Aria S.p.A. alla casella mail bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì