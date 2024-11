Renato Giallombardo entra in Fivers: ulteriore rafforzamento su Roma

Renato Giallombardo

Renato Giallombardo entra in FIVERS quale Socio, con la qualifica di Managing Partner della sede di Roma. Insieme a Renato Giallombardo, entrano in FIVERS Luca Spagna – con ventennale esperienza in M&A, private equity e venture capital – Annachiara Mastellone – specializzata in corporate, transaction energy, societario ed M&A – nonchè Gabriele Cianfanelli e Marianna Fratantonio.

Il team opererà dalla sede romana dello Studio e contribuirà sia a consolidare la presenza di FIVERS nella Capitale, sia a rafforzare ulteriormente FIVERS in particolare nell’M&A e nel private equity.

Renato Giallombardo, figura di riconosciuto standing ed esperienza, è stato in precedenza partner di E&Y Studio Legale e Tributario – dove ha ricoperto il ruolo di Law Leader responsabile della sede di Roma – e di Gianni & Origoni – dove ha ricoperto, tra l’altro, il ruolo di Managing Partner delle sedi di Bologna e di Abu Dhabi. Giallombardo avrà il compito di guidare e sviluppare la sede di Roma di FIVERS contribuendo alla complessiva crescita dello Studio.

“Esprimiamo soddisfazione ed entusiasmo per l’ingresso in FIVERS di Renato e del suo team, ai quali diamo il benvenuto. Con l’ingresso di Renato nella partnership possiamo contare sul contributo di un professionista di primario standing per espandere rapidamente la presenza di FIVERS in un mercato articolato e competitivo come quello romano, anche attraverso l’individuazione di ulteriori professionisti di qualità in practices strategiche, e per l’ulteriore rafforzamento dell’M&A e del private equity a livello nazionale, tutti obiettivi rientranti nella strategia di crescita dello Studio per il triennio 2024-2026”, commentano i Co-managing Partner.

“Sono felice di unirmi a FIVERS e di guidare il progetto della sede di Roma. Insieme al team di professionisti che mi accompagna, ai partners e colleghi già attivi nella sede romana e a tutti i professionisti di FIVERS siamo pronti a consolidare il posizionamento dello Studio e il modello di servizi legali sia transaction sia advisory che unisce la qualità e la flessibilità di una boutique di eccellenza a quel necessario approccio innovativo ed integrato al quale credo di poter contribuire anche grazie alla mia più recente esperienza professionale”, commenta Giallombardo.

Chi è Renato Giallombardo

Renato Giallombardo porta con sé una trentennale esperienza maturata in Gianni & Origoni, uno tra i più grandi studi legali d’affari del Paese, e, più di recente, in EY Studio Legale e Tributario, dove ha ricoperto il ruolo di Law Leader M&A e Private Equity e Responsabile Law della sede di Roma. Riconosciuto per il suo importante track-record in file rilevanti, tra i quali il caso Parmalat, l’operazione Alitalia-Etihad, la costituzione del fondo nazionale innovazione CDP Venture, e la cessione di Autostrade per l’Italia, oltre ad aver assistito la Qatar Foundation, il fondo Mubadala in rilevanti investimenti nel nostro Paese e aver contribuito in modo costante negli anni all’affermazione di una educazione finanziaria nel settore degli investimenti con capitale privato, risparmio previdenziale, assicurativo ed istituzionale. È stato componente del comitato di sorveglianza della Torino-Lione e della Commissione spin off di ricerca del CNR. Stabilmente citato nelle directories internazionali (Chambers and Partners e Legal 500, Italy, Europe e Global) tra i migliori professionisti d’Italia nei settori private equity ed M&A.

FIVERS Studio Legale e Tributario

FIVERS è uno studio legale e tributario indipendente italiano, con sedi a Milano e Roma. Fondato nel 2014, oggi conta oltre 70 professionisti, tra cui 18 soci e 3 Of Counsel, con significative esperienze nel settore dei servizi legali e fiscali. FIVERS offre assistenza a clienti italiani e internazionali nei propri ambiti di competenza, garantendo expertise consolidate e sinergie efficaci tra le diverse aree di specializzazione.