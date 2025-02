Responsabilità solidale del comproprietario di un bene acquistato in comunione pro indiviso

Tributi - Agevolazione prima casa - Acquisto di immobile in comune e pro indiviso - Rivendita entro 5 anni - Mancato acquisto di altro immobile entro un anno - Abitazione principale - Benefici fiscali - Decadenza

In tema di agevolazioni fiscali per acquisto prima casa, in caso di acquisto dell’immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, la decadenza dell’agevolazione ai sensi dell’art. nota IIbis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata...