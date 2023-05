Ricerca e Innovazione: Trevisan & Cuonzo approda al mind

Lo studio Trevisan & Cuonzo aderisce al MIND – Milano Innovation District dotandosi di un proprio spazio operativo situato nel nuovo distretto urbano dell'innovazione nascente alle porte di Milano e destinato a favorire l'incontro tra istituti ed enti di ricerca e formazione, start-up innovative e operatori dell'innovazione tecnologica.

"L'idea di acquisire uno spazio al MIND è in perfetta continuità con l'impronta di cui lo Studio ha deciso di dotarsi e che guarda alla creazione della proprietà intellettuale come a un processo circolare tra ricerca, grandi infrastrutture e investitori e cioè proprio le realtà rispetto alle quali il MIND fungerà da punto di incontro – commenta l'avv. Gabriele Cuonzo, Managing Partner dello studio, che aggiunge – non a caso, lo spazio di cui ci stiamo dotando fungerà da sede operativa anche per la società di consulenza brevettuale TCBM e il veicolo di corporate finance APICALL, entrambe partecipate dallo Studio".

MIND Milano Innovation District nasce dalla partnership pubblico privata tra Lendlease, gruppo internazionale di real estate e rigenerazione urbana e Arexpo la società partecipata dal MEF, Comune di Milano e Regione Lombardia per valorizzare il sito di Expo 2015.

Si tratta di oltre 1 milione di metri quadri destinati a diventare un polo per l'innovazione tecnologica e la ricerca nei settori delle scienze della vita e della città del futuro, primo quartiere completamente decarbonizzato.

Già casa di diverse eccellenze di interesse pubblico nell'ambito della ricerca (lo Human Technopole, l'IRCCS Galeazzi, la Fondazione Triulza e il Campus scientifico dell'Università di Milano), il MIND Village, prima delle aree sviluppate da Lendlease nel distretto, ospita le sedi, gli uffici e i laboratori di società multinazionali imprese hi tech e diverse start-up e incubatori.

"Siamo molto lieti di accogliere Trevisan & Cuonzo e la sua specifica esperienza nella gestione, sfruttamento e tutela di intangibles e proprietà intellettuale – commenta Stefano Minini, Project Director di Lendlease, la società di real estate che si sta occupando dello sviluppo dell'area MIND – L'arrivo dello studio con le sue competenze specifiche arricchisce significativamente la tassonomia del distretto favorendo l'innovazione e la crescita dell'ecosistema con risposte utili a gran parte dei soggetti che popolano MIND".