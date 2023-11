Riconoscimento tardivo del figlio e attribuzione giudiziale del cognome paterno in aggiunta a quello materno a cura della Redazione Diritto

Minori - Filiazione naturale - Riconoscimento non contestuale - Cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo - Attribuzione giudiziale - Criteri.

L’opposizione del primo genitore non è ostativo all’attribuzione del cognome del secondo genitore in aggiunta a quello del primo ed è ammissibile l’attribuzione del cognome del secondo genitore, sulla scorta di un accertamento in concreto dell’interesse del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all’esigenza di un suo sviluppo armonico, dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale, purché non arrechi pregiudizio al minore in ragione della cattiva reputazione del secondo e purché non sia lesiva della identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali.

• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 2 novembre 2023, n. 30404



Filiazione di minori - Articoli 250 e 262 cc - Attribuzione del cognome - Presupposti - Audizione del minore - Ctu - Articolo 132 cpc - Motivazione del giudice di merito - Decreto legislativo 154 del 2013 - Criteri - Difetto di motivazione.

L’attribuzione del cognome paterno, anche in aggiunta a quello materno, è da escludere se vi è la espressa e forte opposizione del minore, nato al di fuori del matrimonio.

• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 13 agosto 2019, n. 21349



Minori - Filiazione - Cognome del figlio - Riconoscimento non contestuale - Attribuzione giudiziale del cognome - Scelta discrezionale del giudice - Criteri.

In caso di riconoscimento tardivo del figlio a opera del padre, non è possibile imporre al minore il raddoppio del proprio cognome aggiungendo a quello della madre anche quello del padre, qualora il figlio manifesti la propria volontà contraria. Ad affermarlo è la Cassazione che ha risolto la controversia alla luce del Supremo principio che governa i rapporti di filiazione: l’interesse del minore. Per i giudici, infatti, imporre il secondo cognome al minore contro la sua volontà, come nella fattispecie, andrebbe contro l’interesse del minore stesso a conservare il cognome originario, divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale all’interno di una determinata comunità.

• Corte di Cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 11 luglio 2017, n. 17139



Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Effetti - Cognome del figlio - In genere - Riconoscimento non contestuale - Attribuzione giudiziale del cognome - Scelta discrezionale del giudice - Criteri - Minore inferiore di cinque anni - Attribuzione del solo patronimico - Legittimità - Condizioni - Censurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal “favor” per il patronimico, né dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’art. 262 cod. civ., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo. Pertanto, deve ritenersi corretta e incensurabile in cassazione, ove adeguatamente motivata, la scelta di attribuire ad una minore inferiore di cinque anni il solo cognome del padre, benché quest’ultimo l’abbia riconosciuto in epoca successiva alla madre, non avendo ancora la minore acquisito, con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità.

• Corte di Cassazione, sezione 1 civile, sentenza 18 giugno 2015, n. 12640



Famiglia maternità ed infanzia - Filiazione - Filiazione naturale.

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice deve considerare, quale criterio di riferimento, unicamente l’interesse del minore, con esclusione di qualsiasi automaticità, e può, quindi, disporre di aggiungere il cognome del padre a quella della madre, che ha effettuato per prima il riconoscimento.

• Corte di Cassazione, sezione 6 civile, ordinanza 5 giugno 2013, n. 14232