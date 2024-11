Riforma Cartabia e appello: il nuovo termine di 40 giorni è applicabile agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024

Riforma Cartabia e nuovo rito impugnatorio “cartolare”: la novellata disciplina dell’articolo 601, comma 3, Cpp, introdotta dall’articolo 34, comma 1, lettera g), Dlgs n. 150/2022, che individua in quaranta giorni (anziché in venti, come in precedenza) il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dall’1 luglio 2024 (e non già a far data dal 30 dicembre 2022: data di entrata in vigore della riforma Cartabia).

Così le Sezioni Unite penali...