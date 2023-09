Riforma fiscale, meglio rinviare le scelte sugli immobili e le Stp di Giorgio Gavelli









Nei prossimi mesi i professionisti possono valutare di non accelerare gli investimenti rilevanti e le operazioni di riorganizzazione dello studio, in attesa delle modifiche attese dopo la legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023). Questo comportamento attendista si deve a due situazioni che i decreti delegati dovrebbero regolamentare in senso a loro favorevole:

1 l’eliminazione dell’attuale disparità di trattamento tra acquisto in proprietà ed acquisizione in leasing degli immobili strumentali...