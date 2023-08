Riforma giustizia penale, al via l'iter del Ddl Nordio in Commissione Senato

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno, è stato presentato il 19 luglio in Senato

La riforma della Giustizia del Guardasigilli Carlo Nordio inizia il suo iter parlamentare in commissione Giustizia del Senato. Questa mattina, Giulia Bongiorno, presidente della commissione e relatrice del provvedimento ha svolto la relazione introduttiva. A partire da settembre è previsto un ciclo di audizioni. Si inizierà da soggetti istituzionali e i nomi dovrebbero essere indicati nelle prossime settimane.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno, è stato presentato il 19 luglio in Senato, dopo l'autorizzazione per la presentazione alle Camere del testo da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra le misure contenute nel Ddl una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni, l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e una serie di novità sulla custodia cautelare, il reato di traffico d'influenze illecite, l'avviso di garanzia e i ricorsi dei pubblici ministeri sulle sentenze di proscioglimento. Novità anche per i concorsi in magistratura: ridotti i tempi delle procedure, per consentire una più rapida entrata in servizio dei nuovi magistrati.