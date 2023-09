RLVT nell'apertura del primo Premium Store Rituals in Italia









RLVT, con un team composto dalla partner Natalia Operti con Alessandro Cometto, Piergiorgio Casella e Anna Casella, ha assistito, per gli aspetti amministrativi e tributari, Rituals Cosmetics nell'apertura del primo Premium Store italiano a Torino presso Le Gru Shopville.



L'inaugurazione dello store, oltre 250 mq e unico in Italia a proporre l'esclusivo Hair Temple, conferma la grande fiducia del brand e del suo fondatore Raymond Cloosterman nel progetto di espansione nel nostro Paese che, ad un solo anno dal lancio, conta 13 boutique, oltre alla presenza in 102 Hotel, 1 boutique autonoma nell'Aeroporto di Venezia, 11 Shop-In-Shop nei principali aeroporti, nella catena di grandi magazzini Coin e nelle profumerie Douglas, Sephora, Marionnaud, Esserbella e Pinalli.



RLVT, con consolidata expertise nel settore retail, è al fianco di Rituals Cosmetics da quattro anni, sin dall'inizio della loro esperienza italiana, prestando assistenza nelle questioni societarie, fiscali e accounting, nell'e-com e in tutte le aperture dei nuovi punti vendita in Italia.