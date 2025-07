Roberta Padula nuova Salary Partner di De Luca & Partners

Roberta Padula

De Luca & Partners – Avvocati Giuslavoristi annuncia la nomina dell’avv. Roberta Padula a Salary Partner dello Studio.

La nomina di Roberta Padula si inserisce nel percorso di sviluppo dello Studio, giunto ormai alla soglia dei 50 anni dalla sua fondazione. Da sempre, De Luca & Partners adotta logiche di crescita e di governance con processi moderni alla base e che hanno come punto di riferimento il merito, al pari degli studi legali internazionali di avanguardia.

Entrata in De Luca & Partners nel 2016, Roberta Padula è esperta in tutte le tematiche connesse al diritto del lavoro e alle relazioni industriali. Dopo aver maturato la propria esperienza in Studi legali italiani di primo piano, è poi entrata in De Luca & Partners, dove ha, da ultimo, ricoperto il ruolo di managing associate. Roberta Padula assiste società italiane e straniere operanti in tutti i settori produttivi, offrendo consulenza legale con un focus specifico sui processi di assunzione, gestione del personale e licenziamenti, sia individuali che collettivi. Ha maturato una significativa esperienza nella gestione degli aspetti giuslavoristici legati a operazioni di due diligence, ristrutturazioni societarie e riorganizzazioni aziendali. Fornisce inoltre supporto nelle negoziazioni con il top management e nella definizione del quadro contrattuale relativo a figure dirigenziali di vertice coinvolte in operazioni straordinarie.

“Siamo orgogliosi che Roberta abbia aderito alla nostra proposta di far parte dei soci dello Studio. Si tratta di un passaggio con cui lo Studio attesta il merito per il lavoro svolto nei 10 anni da quando si è unita alla nostra organizzazione e ha dimostrato di condividerne i valori. La decisione costituisce un’ulteriore testimonianza del percorso di evoluzione di De Luca & Partners da originario studio familiare a realtà fondata sulla pluralità, sulla partecipazione e sulla valorizzazione del merito”, commenta Vittorio De Luca, Managing Partner di De Luca & Partners.

“Sono onorata di assumere il ruolo di Salary Partner dello Studio, un traguardo che rappresenta per me una rinnovata responsabilità verso il futuro di De Luca & Partners e che rafforza il mio impegno a contribuire, con ancora maggiore determinazione, alla sua crescita, innovazione e consolidamento. Questo risultato è il frutto di un percorso condiviso con una squadra che ha sempre lavorato con passione e dedizione, animata da un costante orientamento all’eccellenza”, dichiara Roberta Padula.