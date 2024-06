Rödl & Partner amplia i servizi con la nuova practice in Diritto Penale e consolida il team promuovendo sei nuovi manager

Giorgia Maschera, David Vaccarella, Sara Rossi, Tecla Maria Tunin, Emanuele Spagnoletti Zeuli, Antonio Simone, Silvia Mastronicola

Rödl & Partner annuncia l’ampliamento dei propri servizi con la creazione della nuova practice di Diritto Penale d’impresa. Lo studio Rödl & Partner, che da sempre affianca ed offre supporto ad imprese e gruppi nazionali ed internazionali, consolida con la creazione della nuova practice il proprio ruolo di consulente a 360 gradi con l’ampliamento dei servizi con il diritto penale economico-finanziario.

Tra l’altro, l’attività di difesa giudiziale e stragiudiziale, comprende diverse tematiche quali il diritto penale societario, tributario, fallimentare e tutta la normativa in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, nonché altri settori rilevanti quali i reati informatici, i reati doganali e l’usura. Le tematiche coinvolgono anche i gruppi societari esteri che svolgono la loro attività in Italia, in particolare tramite la consulenza sulla prevenzione.

A coordinare la nuova practice l’Avv. Giorgia Maschera, avvocato cassazionista con esperienza più che trentennale nel penale d’impresa, Associate Partner nella sede di Padova. La practice si affiancherà al team già esistente in materia di Compliance 231.

Rödl & Partner annuncia, inoltre, la promozione di sei nuovi Manager, nelle sue sedi italiane di Milano e Roma, confermando di puntare sempre più alla valorizzazione e alla crescita interna dei propri professionisti.

Silvia Mastronicola – payroll specialist, Milano

Silvia è Laureata in Lingue e Culture Moderne, presso l’Università degli Studi di Pavia e ha conseguito un Master in Traduzione. Entrata in Rödl & Partner nel 2010, dal 2015 assiste le aziende del German Desk nella gestione del payroll, nell’ambito dell’amministrazione del personale in outsourcing in tutti i suoi aspet-ti. Negli ultimi anni, grazie alla sua collaborazione e ad accresciute capacità gestionali, ha contribuito al raggiungimento di una maggiore autonomia del reparto di “Labour Consulting” nei rapporti con le aziende di lingua tedesca.

Sara Rossi – avvocato, Milano

Sara Rossi è avvocato ed è iscritta presso l‘Ordine degli Avvocati di Milano. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e il Master in Diplomacy presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, l’avvocato Sara Rossi, entra in Rödl & Partner nel 2016, assistendo all’interno del team di diritto del lavoro aziende italiane ed estere nell’instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro, con particolare focus sulle tematiche sindacali e collettive. L’avvocato Sara Rossi si occupa inoltre della creazione di policies, contratti e pareri attra-verso l’applicazione del Legal Design.

Antonio Simone – dottore commercialista e revisore legale, Milano

Antonio Simone è dottore commercialista iscritto all’Ordine di Milano e Revisore Legale. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Napo-li “Federico II”. Dopo una breve esperienza di insegnante di discipline economi-co-aziendali, ha maturato una pluriennale esperienza in Studi professionali. Le aree di competenza sono il diritto tributario (nazionale e comunitario), il diritto societario, la fiscalità internazionale e l’IVA. Si occupa prevalentemente di con-sulenza societaria e fiscale a società di capitali, oltre che a stabili organizzazio-ni, a identificazioni dirette e a rappresentanze fiscali di società estere. Assiste persone fisiche in presenza di redditi all’estero. Ha maturato esperienze in ambi-to delle procedure concorsuali e del contenzioso tributario.

Emanuele Spagnoletti Zeuli – dottore commercialista e revisore legale, Roma

Emanuele Spagnoletti Zeuli è dottore commercialista iscritto all’Ordine di Roma e Revisore Legale. Laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Ro-ma “Tor Vergata” è Dottore di ricerca in Economia degli intermediari finanziari. Ha maturato una pluriennale esperienza in Studi professionali sia in Italia che all’estero, in particolare in Cina. Le aree di competenza sono il diritto tributario (nazionale ed internazionale), il diritto societario, la fiscalità internazionale. Si occupa prevalentemente di consulenza fiscale a società di capitali prevalente-mente del settore energetico ed immobiliare, con specifico focus su operazioni di acquisizione nazionali ed internazionali, pareristica e contenzioso fiscale. Ha maturato esperienze in procedure concorsuali e valutazioni di azienda.

Tecla Maria Tunin – avvocato, Milano

Tecla Maria Tunin è avvocato ed è iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Mila-no. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano e un LL.M. a Düsseldorf, l’avv. Tunin entra in Rödl & Partner nel 2017, occupandosi sia di contenzioso ordinario che di arbitrati, fornendo inoltre alle imprese italiane e straniere (in particolare quelle tedesche, austriache e svizzere) consulenza in tema di diritto civile, locazioni commerciali e diritto fallimentare.

David Vaccarella – avvocato, Milano

L’avvocato David Vaccarella è iscritto all‘Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2021. Dopo la laurea a pieni voti in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Urbino, ha svolto la pratica forense in uno studio di Ferrara. A seguito dell’abilitazione alla pratica forense, ha cominciato la professione presso un noto studio di Bologna che si occupa di health care e life science. Entra in Rödl & Partner nel 2024 nel team dell’Avvocato Barbara Klaus, occupandosi di legi-slazione di prodotto, con particolare focus sul diritto farmaceutico e dei disposi-tivi medici.