Rödl & Partner e DLA Piper nello sviluppo di un sistema di accumulo in Sicilia per una potenza di 40MW e capacità di stoccaggio di 320MWh









Rödl & Partner e DLA Piper hanno rispettivamente assistito Pacifico Energy Partners GmbH e Ulysses Energy S.r.l. relativamente agli accordi di co-sviluppo e di investimento di un sistema di accumulo in Sicilia.



L'impianto avrà una potenza di 40MW ed una capacità di stoccaggio di 320MWh, e – una volta realizzato – contribuirà a stabilizzare la rete elettrica e quindi a sostenere la diffusione delle energie rinnovabili.



In forza degli accordi di sviluppo ed investimento raggiunti tra le parti, Ulysses Energy S.r.l. e Pacifico Energy Partners GmbH collaboreranno per lo svolgimento delle attività di sviluppo e progettazione del progetto nonché per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. Il supporto finanziario sarà fornito da Pacifico Energy Partners GmbH.



Rödl & Partner ha assistito Pacifico con un team composto dal partner G ennaro Sposato (in foto a destra) e dalla manager Barbara Mateos Frühbeck.



DLA Piper ha assistito il gruppo Ulysses con un team composto dai partner Giulio Maroncelli e Giampiero Priori e coordinato dall'avvocato Gianmarco Scialpi (in foto a sinistra).