Rödl & Partner ha un nuovo dipartimento: Product liability e responsabilità degli amministratori

Giuseppe francesco Bonacci

Rödl & Partner annuncia un’importante integrazione nel settore corporate e diritto commerciale con l’ingresso di una squadra di quattro professionisti, che vanno a formare il nuovo dipartimento Product liability e responsabilità degli amministratori. A capo del team l’avv. Giuseppe Francesco Bonacci, Associate Partner, insieme agli avv.ti Edoardo Tosetto, Senior Associate, Stephan Daniel Cascone, Associate e dal dott. Andrea Tack, Junior Associate.

A potenziare i reparti già coinvolti nelle attività, il team si occuperà, come detto, di product liability e responsabilità degli amministratori. Attraverso specialistica assistenza giudiziale ed extragiudiziale, il team sarà in grado di prevenire e gestire problematiche connesse alla produzione, commercializzazione e fornitura di prodotti in ogni settore merceologico e nei mercati più complessi. Completa l’offerta del nuovo dipartimento, una consolidata esperienza nei contenziosi e nelle dinamiche di governance societaria.

Per l’Avv. Giuseppe Francesco Bonacci si tratta di un ritorno. Già collaboratore in passato dell’avv. Massimiliano Perletti nel team litigation e contrattualistica commerciale, con il suo team ha colto la sfida di Rödl & Partner e metterà le sue competenze di nuovo a servizio dello Studio.