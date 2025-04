Rödl & Partner Italia e Studio Gottardo per la partnership tra Officine MTM S.p.A. e Gruppo Dawang Metals

Svenja Bartels, Giovanni Fonte

Officine MTM S.p.A., leader di lunga data nella produzione di attrezzature per impianti industriali Made in Italy, ha concluso un accordo strategico per entrare a far parte del Gruppo Dawang Metals, gruppo industriale globale e partner di fiducia per i marchi industriali.

Gruppo Dawang Metals, è stato assistito da Rödl & Partner Italia, nell’ambito della financial & tax due diligence e come advisor fiscale e finanziario dal Dott. Giovanni Fonte (Partner) e dalla Dott.ssa Federica Stramezzi (Associate Partner), mentre per la due diligence legale e per gli aspetti legali, di diritto commerciale e contrattuali dall’Avv. Svenja Bartels (Partner) e dall’Avv. Marco Nichele (Senior Associate).

Studio Gottardo ha assistito Officine MTM.