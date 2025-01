RPLT RP legalitax assiste Moccaldi Raffaele Srl nell’acquisizione del 100% di Andreone Srl

RPLT RP legalitax ha assistito Moccaldi Raffaele Srl, società leader nel commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Andreone Srl, realtà consolidata nel settore della lavorazione, trasformazione, commercio al dettaglio e all’ingrosso, importazione ed esportazione di prodotti ortofrutticoli.

Questa operazione rafforza il posizionamento strategico di Moccaldi Raffaele Srl nel mercato ortofrutticolo, consentendo un’espansione delle proprie capacità produttive, logistiche e distributive sia a livello nazionale che internazionale.

RPLT RP legalitax ha seguito l’operazione con un team guidato dal partner Andrea Rescigno, con il supporto della senior associate Gloria Lorenzon. Gli aspetti contabili e fiscali sono stati curati dal Dott. Marco Colombo dello Studio BCR di Milano e dal Dott. Mario Maschietto dello studio Maschietto di Brugherio (MB).

Dalla parte dei Venditori, il Sig. Luigi Andreone e la Sig.ra Marisa Scagliotti, l’assistenza legale è stata fornita dall’Avv. Stefano Del Vecchio, of counsel dello Studio Masotti Cassella e dall’Avv. Andrea Nicodemi dello Studio Ferrario Provenzali Nicodemi & Partners per gli aspetti giuslavoristici. Gli aspetti contabili e fiscali sono stati seguiti dal Dott. Luca Scarani, of counsel dello Studio Mascherpa e Associati.