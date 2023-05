RSM Legal cresce con l'integrazione di Leb Legal Advisory

Luca Emanuele Baldoni

RSM Studio Tributario e Societario e RSM Legal Italia StA sono lieti di annunciare l'integrazione in RSM di Leb Legal Advisory, boutique legale specializzata nella consulenza in materia di diritto commerciale e societario.



A seguito dell'operazione Luca Emanuele Baldoni (nella foto), avvocato con consolidata esperienza in materia di diritto commerciale e societario, entra in RSM in qualità di partner dell'ufficio milanese, affiancato da Erika Silvia Ardemagni, avvocata del Foro di Milano con la quale perdura da diversi anni una collaudata e proficua collaborazione.



Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2006, founder dello Studio Rossari Baldoni prima e di Leb Legal Advisory dal 2020, Baldoni ha sempre esercitato la professione forense prestando consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in ambito corporate, occupandosi in particolare di contrattualistica nazionale e internazionale, di compliance, di contenzioso civile e di operazioni straordinarie. Di rilievo le esperienze da lui maturate nel diritto applicato alla tecnologia (startup, e-commerce, intellectual property, digital business).



«È con immenso piacere – dichiara Marco Carlizzi, Managing partner di RSM Legal Italia StA – che RSM Legal Italia dà il benvenuto agli avv.ti Luca Baldoni ed Erika Silvia Ardemagni, due colleghi con i quali collaboriamo da anni e attraverso i quali RSM potrà offrire ai propri clienti il servizio di Internal affair / Legal compliance, sempre più richiesto soprattutto da una clientela internazionale che non intenda sostenere i costi del personale ma che al contempo abbia la necessità di un servizio legale interno all'altezza delle complessità che il business transfrontaliero normalmente implica».



In RSM il team di Baldoni andrà a potenziare i servizi legali innovativi e la compliance commerciale e societaria a favore delle aziende del mid-market a vocazione internazionale, segmento che rappresenta la clientela di riferimento di RSM, network che con una presenza in 120 paesi e un fatturato aggregato di oltre 8 miliardi di dollari occupa il sesto posto tra i giganti mondiali dei servizi professionali alle imprese.